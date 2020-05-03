В Белове задержана сбытчица наркотической «соли»

3 Май 2020 2020-05-03T13:06:03+03:00

Ранее она уже была судима за аналогичное преступление

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В Белове сотрудники полиции задержали женщину, которая сбывала синтетический наркотик. Видимо, уроки прошлого впрок не пошли – ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

В результате оперативной комбинации 48-летняя сбытчица была задержана с поличным после реализации дозы наркотика. Полицейские выяснили, что подозреваемая сбывала наркотики как бесконтактным способом через систему тайников, так и непосредственно из рук в руки узкому кругу лиц.

-Также оперативники установили адрес оптовой «закладки» на территории Ленинска-Кузнецкого, откуда задержанная должна была забрать запрещенное вещество для дальнейшей реализации. Проведенная экспертиза показала, что изъятое средство является синтетическим наркотиком массой 10 граммов, что является крупным размером, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против женщины возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU