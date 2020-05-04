2020-05-04T07:40:04+03:00
Общество

Пропавшие в Новокузнецке школьницы нашлись

Поиски вели полицейские и волонтеры
Мария КОЛОСОВА
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Пропавшие в Новокузнецке школьницы нашлись. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиПропавшие в Новокузнецке школьницы нашлись. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В отдел полиции Новокузнецка поступило заявление о безвестном исчезновении двух 12-летних школьниц. Несовершеннолетние самостоятельно покинули социальное учреждение и не вернулись.

Сразу же стражи порядка организовали поиск девочек. В нем также приняли участие волонтеры поискового отряда. Ориентировки на пропавших школьниц были направлены в близлежащие территориальные органы внутренних дел, распространены в СМИ и социальных сетях.

В воскресенье, 3 мая, девочки были найдены в Новокузнецком районе. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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