Пропавшие в Новокузнецке школьницы нашлись
В отдел полиции Новокузнецка поступило заявление о безвестном исчезновении двух 12-летних школьниц. Несовершеннолетние самостоятельно покинули социальное учреждение и не вернулись.
Сразу же стражи порядка организовали поиск девочек. В нем также приняли участие волонтеры поискового отряда. Ориентировки на пропавших школьниц были направлены в близлежащие территориальные органы внутренних дел, распространены в СМИ и социальных сетях.
В воскресенье, 3 мая, девочки были найдены в Новокузнецком районе. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU