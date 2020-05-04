МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре и грозах

4 Май 2020 2020-05-04T07:55:17+03:00

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МЧС Кузбасса предупреждает жителей области о грозах и штормовом ветре. Погода ухудшится в понедельник, 4 мая.

Согласно официальным данным, в регионе ожидаются местами по восточным районам сильные дожди, по южным районам грозы, усиление ветра до 23 метров в секунду. В связи с этим ГУ МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

При сильном дожде, грозе по возможности стоит оставаться в помещении. На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

- Если сильный ветер застал вас на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов (так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов), вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями, а также по возможности не паркуйте автомобили вблизи них, - добавили в ведомстве.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. От них стоит держаться подальше. Также нужно избегать раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов.

ИСТОЧНИК KP.RU