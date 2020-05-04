Новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе нет

4 Май 2020 2020-05-04T08:11:40+03:00

За прошлые сутки в регионе не выявлено ни одного заболевшего

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В Кузбассе по состоянию на 4 мая не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный межведомственный штаб области.

Несмотря на это, один из пациентов, который находился в больнице, скончался - у него развилась пневмония.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто сорок один больной коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 053 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU