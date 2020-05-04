В Кузбассе продолжает снижаться число находящихся на обязательной изоляции

4 Май 2020 2020-05-04T09:26:19+03:00

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В Кузбассе по состоянию на 4 мая снизилось число людей, находящихся на обязательной изоляции. Об этом сообщили в оперативном штабе.

- Всего в регионе медицинскую помощь получает 141 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 053 человека, - приводят специалисты данные статистики.

Напомним также, что за прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако один пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции, скончался. Это мужчина в возрасте 62 лет. У пациента развилась пневмония, он проживал в Новокузнецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU