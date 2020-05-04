Пациент с коронавирусом скончался в Новокузнецке
В Новокузнецке, согласно данным оперативного штаба на утро 4 мая, скончался от коронавируса третий пациент. Это был мужчина предпенсионного возраста.
- Это мужчина в возрасте 62 лет. У пациента развилась пневмония, - сообщили подробности в оперативном штабе.
Напомним, что 28 апреля стало известно о смерти еще одного человека. Он скончался в новокузнецкой больнице, но проживал в пгт Краснобродский. А 15 апреля скончалась жительница этого же поселка.
Сейчас в регионе медицинскую помощь получает 141 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 053 человека.
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Второй пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Второй житель Кузбасса, у которого врачи диагностировали коронавирус, скончался в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб региона. 28 апреля стало известно о втором умершем пациенте одной из инфекционных больниц Кузбасса, у которого ранее врачи диагностировали коронавирус. (подробности)
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе
Первая пациентка, у которой оказался положительным тест на коронавирусную инфекцию, скончалась в Кузбассе. Об этом сообщил областной оперативный межведомственный штаб 17 апреля. В сообщении говорится, что пациентка скончалась 15 апреля в реанимации городской больницы Белова. Ранее она проходила лечение в Краснобродской городской больнице. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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