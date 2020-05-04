Пациент с коронавирусом скончался в Новокузнецке

4 Май 2020 2020-05-04T09:32:42+03:00

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В Новокузнецке, согласно данным оперативного штаба на утро 4 мая, скончался от коронавируса третий пациент. Это был мужчина предпенсионного возраста.

- Это мужчина в возрасте 62 лет. У пациента развилась пневмония, - сообщили подробности в оперативном штабе.

Напомним, что 28 апреля стало известно о смерти еще одного человека. Он скончался в новокузнецкой больнице, но проживал в пгт Краснобродский. А 15 апреля скончалась жительница этого же поселка.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получает 141 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 053 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU