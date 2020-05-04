В Кемерове на Аллее Героев высадили новые липы взамен срубленных раньше

4 Май 2020 2020-05-04T09:44:59+03:00

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В Кемерове заменили 12 именных лип на Аллее Героев недалеко от набережной Томи. Деревья более полувека назад в этом месте высаживали ветераны.

В посадке молодых деревьев принимали участие родственники ветеранов. Среди них: Елена Викторовна и Елизавета – невестка и правнучка майора Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, старшего адъютанта батальона 303-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта Дмитрия Квитовича.Также Александр Геннадьевич – сын Геннадия Шатина, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, командира звена 175-го гвардейского штурмового авиационного полка.

-Ко Дню Победы возле каждой липы установим новые именные таблички с подсветкой, - сообщил мэр Кемерова Илья Середюк

Напомним, что ранее В соцсетях появился пост горожанки, которая возмущена вырубкой лип на аллее Героев в Кемерове. По мнению женщины, уничтожается память о ветеранах.

«Спиливают липы на аллее Героев, посаженные героями ВОВ. Стволы здоровые, не гнилые, это материальная память о людях, их посадивших, в том числе одно из них сажал наш двоюродный дед. Ссылаются на распоряжение мэра, а он в курсе, что это не просто липы? Это память», - пишет женщина.

В администрации города объяснили решение убрать часть деревьев. Они были посажены еще в 1965 году и уже тогда были в возрасте 8-10 лет. Таким образом, липам на аллее Героев уже более 65 лет, это почти предельный срок жизни дерева этой породы в условиях городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU