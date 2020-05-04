2020-05-04T12:00:03+03:00
Общество

Беловчанин ездил пьяным за рулем похищенного внедорожника

Мужчина задержан
Мария КОЛОСОВА
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Беловчанин ездил пьяным за рулем похищенного внедорожникаБеловчанин ездил пьяным за рулем похищенного внедорожникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Белове задержан мужчина, который находился пьяным за рулем внедорожника. К слову, даже не своего.

В дежурную часть отделения полиции обратился 52-летний житель поселка Чертинский с сообщением о краже имущества из частного дома и автомобиля Toyota Surf. . Сумма ущерба составила более 700 000 рублей.

Как выяснилось, беловчанин оставил дом незапертым и шел, а когда вернулся, то обнаружил отсутствие компьютерной и другой техники, мобильного телефона, одежды, а также припаркованного в ограде автомобиля. Впрочем, в неведении относительно машины он находился недолго: пользователи одной из социальных сетей выложили видео, на котором неизвестный в состоянии алкогольного опьянения передвигается на м автомобиле в Белове.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль по улице Железнодорожной, а затем установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 55-летний знакомый потерпевшего. Мужчина пояснил, что пришел к потерпевшему в гости, но не застал дома и решил обворовать. Сейчас против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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