Мокрый снег и грозы ждут кузбассовцев во вторник

4 Май 2020 2020-05-04T13:08:26+03:00

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Кемеровский гидрометцентр дал прогноз погоды в Кузбасс на вторник. 5 мая. Согласно данными синоптиков, жителей области ждут грозы и даже мокрый снег.

В ночь на вторник по области ожидается 0…+5 градусов, при прояснении до -5. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов, местами до +14. Будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный, ночью со скоростью 9-14 метров в секунду и порывами до 18-23 метров, а днем со скоростью 5-10 метров в секунду местами с порывами до 17 метров. Ожидается облачная погода с прояснениями ночью дожди, по северу с мокрым снегом, по востоку сильные, по югу грозы, днем небольшие дожди.

В Кемерове в ночь на вторник ожидается 0…+2 градуса, днем потеплеет до +7…+9 градусов. Будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный, ночью со скоростью 9-14 метров в секунду с порывами до 19 метров, днем со скоростью 5-10 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU