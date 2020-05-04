На Кемерово обрушился снегопад
Вечером в понедельник, 4 мая, Кемерово и близлежащие районы накрыл снегопад. Хотя не предвещало – похолодание прогнозировалось в ночь на вторник.
Погода в областном центре испортилась после семи вечера.
-Вышел в магазин, надел легкую ветровку, как только вышел обратно, то просто морозом обдало, - рассказал кемеровчанин Евгений. – Сначала только мелкие крупинки были, потом конкретно посыпало.
Непогода испортила кемеровчанам отдых на дачах. Фото: Анна Позолотина
Про снег сообщили и жители Кемеровского района, которые решили провести майские праздники вдали от города на дачах.
Напомним, что Кемеровский гидрометцентр на вторник, 5 мая, обещает по области грозы и мокрый снег.
В Кемеровском районе.Видео: Анна Позолотина
К ночи замело стадионФото: Ирина АВТУШКО
ИСТОЧНИК KP.RU