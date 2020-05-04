На Кемерово обрушился снегопад

4 Май 2020 2020-05-04T18:06:43+03:00

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Вечером в понедельник, 4 мая, Кемерово и близлежащие районы накрыл снегопад. Хотя не предвещало – похолодание прогнозировалось в ночь на вторник.

Погода в областном центре испортилась после семи вечера.

-Вышел в магазин, надел легкую ветровку, как только вышел обратно, то просто морозом обдало, - рассказал кемеровчанин Евгений. – Сначала только мелкие крупинки были, потом конкретно посыпало.

Непогода испортила кемеровчанам отдых на дачах. Фото: Анна Позолотина

Про снег сообщили и жители Кемеровского района, которые решили провести майские праздники вдали от города на дачах.

Напомним, что Кемеровский гидрометцентр на вторник, 5 мая, обещает по области грозы и мокрый снег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/776992" frameborder="0"></iframe> В Кемеровском районе.Видео: Анна Позолотина

К ночи замело стадионФото: Ирина АВТУШКО

ИСТОЧНИК KP.RU