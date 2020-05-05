2020-05-05T06:53:14+03:00
Общество

В Юрге для 94-летнего ветерана провели онлайн-парад и концерт

Так фронтовика поздравили с наступающим 75-летием Победы [видео]
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Юрге для 94-летнего ветерана провели онлайн-парад и концерт. Фото: Скрин видеоВ Юрге для 94-летнего ветерана провели онлайн-парад и концерт. Фото: Скрин видео
Изменить размер текста:

Коронавирус вносит коррективы в нашу жизнь, и, к сожалению, грядущее 75-летие Победы - не исключение. Впрочем, в Юрге придумали, как поздравить с праздником 94-летнего ветерана, не нарушая правил безопасности - для него провели парад и концерт в режиме онлайн.

- Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили 94-летнего фронтовика Михаила Асанова с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-режиме. В связи с эпидемиологической обстановкой поздравление было организовано дистанционно, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Для ветерана организовали видеозвонок, чтобы он смог наблюдать за военными. А они, в свою очередь, прошли торжественным маршем и исполнили песни военных лет. Также перед домом ветерана прошел с концертом духовой оркестр соединения.

Ветерана ВОВ из Юргы поздравили онлайн-парадом.

Ветеран наблюдал за поздравлением вместе с командиром мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии полковником Николаем Шубиным. Тот от имени всего личного состава гарнизона поздравил юргинца и вручил ему памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рецидивист из Кузбасса забрался в дом к спящей женщине и совершил преступление
9 Мая кузбассовцы хором споют «День Победы»
Из-за коронавируса кузбасские больницы усилят меры безопасности
В Юрге для 94-летнего ветерана провели онлайн-парад и концерт
На Кемерово обрушился снегопад
Мокрый снег и грозы ждут кузбассовцев во вторник
Беловчанин ездил пьяным за рулем похищенного внедорожника
В Кемерове, на аллее Героев, высадили новые липы взамен срубленных раньше
Сергей Цивилев готовит важное обращение к кузбассовцам
Пациент с коронавирусом скончался в Новокузнецке
В Кузбассе продолжает снижаться число находящихся на обязательной изоляции
Третий пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе нет
МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре и грозах
Псевдобанкир украл 100 тысяч рублей у пенсионерки в Кузбассе
Пропавшие в Новокузнецке школьницы нашлись
Кемеровчанин не уследил за телефоном в кафе и лишился денег
В Белове задержана сбытчица наркотической «соли»