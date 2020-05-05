В Юрге для 94-летнего ветерана провели онлайн-парад и концерт

5 Май 2020 2020-05-05T06:53:14+03:00

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Коронавирус вносит коррективы в нашу жизнь, и, к сожалению, грядущее 75-летие Победы - не исключение. Впрочем, в Юрге придумали, как поздравить с праздником 94-летнего ветерана, не нарушая правил безопасности - для него провели парад и концерт в режиме онлайн.

- Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили 94-летнего фронтовика Михаила Асанова с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-режиме. В связи с эпидемиологической обстановкой поздравление было организовано дистанционно, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Для ветерана организовали видеозвонок, чтобы он смог наблюдать за военными. А они, в свою очередь, прошли торжественным маршем и исполнили песни военных лет. Также перед домом ветерана прошел с концертом духовой оркестр соединения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/776931" frameborder="0"></iframe> Ветерана ВОВ из Юргы поздравили онлайн-парадом.

Ветеран наблюдал за поздравлением вместе с командиром мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии полковником Николаем Шубиным. Тот от имени всего личного состава гарнизона поздравил юргинца и вручил ему памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU