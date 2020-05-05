Из-за коронавируса кузбасские больницы усилят меры безопасности

5 Май 2020 2020-05-05T06:55:30+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с врачами области меры для обеспечения безопасной работы больниц, которые оказывают стационарную и амбулаторную медицинскую помощь. Они должны быть усилены.

- Нужно так настроить работу каждой больницы и поликлиники, чтобы кузбассовцы оперативно получали необходимую медицинскую помощь, и при этом защитить врачей и пациентов от риска заразиться коронавирусом, - отметил губернатор.

Минздрав области разработал требования, которые помогут избежать скопления людей и исключить необязательные контакты пациентов и медработников. Об этом сообщил замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

Так, в медорганизациях, оказывающих неотложную помощь, будут созданы резервные полностью изолированные блоки с койками, где при необходимости можно будет разместить выявленных пациентов с COVID-19. Стационары и отделения больниц разделят на красные и зеленые зоны, а медицинский персонал обяжут использовать в красных зонах средства индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо сократить число пациентов в каждой больничной палате, не переводить пациентов между палатами и отделениями за исключением случаев перевода в реанимационные отделения и инфекционные стационары.

Новые меры в каждом медучреждении Сергей Цивилев поручил внедрять незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU