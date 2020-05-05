9 Мая кузбассовцы хором споют «День Победы»

5 Май 2020 2020-05-05T06:58:11+03:00

Песни Победы и Бессмертный полк пройдут в этом году в виртуальном формате Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В этом году праздник будет проходить в непривычном формате

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В своем обращении к кузбассовцам по поводу ситуации с коронавирусом губернатор Сергей Цивилев предложил присоединиться к акциям «Окна Победы» и «Бессмертный полк».

Ситуация с коронавирусом внесла серьезные коррективы в жизнь кузбассовцев. Так, в этом году не будет ни привычного парада Победы, ни шествия «Бессмертного полка», ни других традиционных мероприятий. Однако празднование все же состоится, хотя и в необычном формате.

Уже сейчас жители региона присоединяются к акции «Окна Победы» - украшают к празднику окна квартир шарами, цветами, флагами, наклейками и рисунками. К празднику во многих окнах появятся портреты родственников - фронтовиков и тружеников тыла. Как отметил Сергей Цивилев, уже более 100 тысяч окон напоминают о Великой Победе. К участию в виртуальном шествии «Бессмертного полка» губернатор предложил еще одно мероприятие.

- Вечером 9 Мая предлагаю выйти всем вместе на балконы своих квартир и спеть «День Победы», - сказал Сергей Цивилев. - Конечно, очень жаль, что мы не можем пройти по праздничным улицам, лично поздравить и обнять ветеранов. Но жизни людей важнее. Мы обязательно отпразднуем Победу как положено: с праздничным шествием, концертами и салютом. Сделаем это, когда ситуация изменится и опасность коронавируса исчезнет.

ИСТОЧНИК KP.RU