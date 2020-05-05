5 Май 2020 2020-05-05T06:52:19+03:00

Рецидивист из Кузбасса забрался в дом к спящей женщине и совершил преступление Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За свои действия он предстанет перед судом

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Житель Анжеро-Судженска пробрался в дом к одной из местных жительниц. Женщина в это время спала, и тогда незваный гость совершил преступление.

32-лентний мужчина из Анжеро-Судженска увидел открытую дверь. Он решил заглянуть в дом, а когда зашел, обнаружил, что его хозяйка спит. Тогда в голове у злоумышленника созрел план: обворовать женщину. Он забрал два мобильных телефона и банковские карты. Позже специалисты установят, что сумма ущерба составила порядка четырех тысяч рублей. Мужчина отправился к банкомату и попытался подобрать пин-код, но у него никак не получалось сделать это. Тогда он попросту выбросил карты.

Проснувшись, хозяйка дома обнаружила пропажу телефонов и карт. Тогда она обратилась в полицию. Вскоре стражи порядка установили личность вора и задержали его. Один из телефонов удалось вернуть хозяйке сразу, а местонахождение второго устанавливается.

- Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. В качестве максимальной меры наказания санкции статьи предусматривают шесть лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU