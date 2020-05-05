Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 180 человек

5 Май 2020 2020-05-05T08:53:48+03:00

Последние данные по ситуации с коронавирусом на 5 мая 2020 года

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В Кузбассе вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом. По данным на утро 5 мая, в регионе зафиксировано 180 случаев заражения опасной инфекцией.

Как сообщает оперативный межведомственный штаб, на утро 5 мая в Кузбассе зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусом, из которых новых заболевших за последние сутки - 14 человек. В настоящее время 151 человек, у которых тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в инфекционных стационарах области. Кроме того, на 14-дневной домашней самоизоляции, под наблюдением врачей в стационарах и в обсерваторах находятся еще 9705 человек, которые ранее контактировали с заболевшими коронавирусом или же прибыли в Кузбасс из других регионов.

Напомним, в общей сложности с середины марта в Кузбассе выявили 180 случаев заболевания коронавирусом. 25 человек уже прошли курс лечения и выписаны из инфекционных больниц региона. Последние три выздоровевших покинули стены стационаров 5 мая.

Также с начала развития ситуации с коронавирусом в Кузбассе четыре человека, у которых диагностировали опасную инфекцию, скончались. О последнем случае смерти стало известно 5 мая. По данным оперативного штаба, у пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 случился инсульт.

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ИСТОЧНИК KP.RU