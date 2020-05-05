В каких городах зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T09:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, в каких городах Кузбасса выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Так, на утро 5 мая известно о 14 новых случаях, большая часть которых – в одном городе.

По данным оперативного штаба, на утро 5 мая в Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть заболевших – из Новокузнецка. В этом городе тесты на коронавирус оказались положительными у 10 пациентов. Еще три случая коронавируса зарегистрированы в Кемерове. На одного больного стало больше в городе Осинники. Таким образом, на утро 5 мая в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом.

По количеству заболевших лидирует Новокузнецк - здесь в общей сложности выявили 53 случая заболевания коронавирусом. в Кемерове - 32 заболевших человека, а в Краснобродском - 30 человек. Еще 17 случаев заболевания зафиксировано в Анжеро-Судженске, семеро заболевших в Прокопьевске. По четыре заболевших в Прокопьевском районе, Тяжинском, Ленинске-Кузнецком, Осинниках и Новокузнецком районе. По три случая коронавируса выявлено в Междуреченске и Мысках. По два заболевших в Мариинском и Промышленновскомрайонах, а также в Полысаевче и Юрге. По одному человеку заразилось коронавирусом в Ленинск-Кузнецком и Беловском районах, Белово, Топках и Калтане.

ИСТОЧНИК KP.RU