2020-05-05T09:15:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

На утро 5 мая стало известно о 14 новых случаях
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В каких городах зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусомВ каких городах зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, в каких городах Кузбасса выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Так, на утро 5 мая известно о 14 новых случаях, большая часть которых – в одном городе.

По данным оперативного штаба, на утро 5 мая в Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть заболевших – из Новокузнецка. В этом городе тесты на коронавирус оказались положительными у 10 пациентов. Еще три случая коронавируса зарегистрированы в Кемерове. На одного больного стало больше в городе Осинники. Таким образом, на утро 5 мая в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом.

По количеству заболевших лидирует Новокузнецк - здесь в общей сложности выявили 53 случая заболевания коронавирусом. в Кемерове - 32 заболевших человека, а в Краснобродском - 30 человек. Еще 17 случаев заболевания зафиксировано в Анжеро-Судженске, семеро заболевших в Прокопьевске. По четыре заболевших в Прокопьевском районе, Тяжинском, Ленинске-Кузнецком, Осинниках и Новокузнецком районе. По три случая коронавируса выявлено в Междуреченске и Мысках. По два заболевших в Мариинском и Промышленновскомрайонах, а также в Полысаевче и Юрге. По одному человеку заразилось коронавирусом в Ленинск-Кузнецком и Беловском районах, Белово, Топках и Калтане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за пациентов с коронавирусом в Новокузнецке закрыли часть кардиодиспансера
Вор угнал велосипед с лестничной площадки новокузнецкой многоэтажки
Четвертый человек с коронавирусом скончался в Кузбассе
В каких городах зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 180 человек
Рецидивист из Кузбасса забрался в дом к спящей женщине и совершил преступление
9 Мая кузбассовцы хором споют «День Победы»
Из-за коронавируса кузбасские больницы усилят меры безопасности
В Юрге для 94-летнего ветерана провели онлайн-парад и концерт
На Кемерово обрушился снегопад
Мокрый снег и грозы ждут кузбассовцев во вторник
Беловчанин ездил пьяным за рулем похищенного внедорожника
В Кемерове, на аллее Героев, высадили новые липы взамен срубленных раньше
Сергей Цивилев готовит важное обращение к кузбассовцам
Пациент с коронавирусом скончался в Новокузнецке
В Кузбассе продолжает снижаться число находящихся на обязательной изоляции
Третий пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе нет
МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре и грозах
Псевдобанкир украл 100 тысяч рублей у пенсионерки в Кузбассе
Пропавшие в Новокузнецке школьницы нашлись
Кемеровчанин не уследил за телефоном в кафе и лишился денег
В Белове задержана сбытчица наркотической «соли»