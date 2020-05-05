Четвертый человек с коронавирусом скончался в Кузбассе
Еще один кузбассовец, у которого выявили коронавирус, скончался в стационаре города Новокузнецка. Об этом стало известно утром 5 мая.
По данным оперативного штаба, в Кузбассе увеличилось число умерших пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус.
- Один пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции, скончался. Это мужчина в возрасте 61 года, - сообщает оперативный штаб. - У пациента произошел инсульт. Он проживал в городе Калтан.
В общей сложности в Кузбассе скончались четыре пациента, у которых выявили коронавирус. Двое из них - жители Краснобродского, один – новокузнечанин и один житель Калтана. Все они - люди в возрасте, имели сопутствующие хронические заболевания.
С момента выявления первого случая коронавируса в Кузбассе зарегистрировано 180 случаев заболевания. При этом о 14 новых заболевших стало известно утром 5 мая. На настоящий момент 151 человек проходит лечение в стационарах региона. 25 кузбассовцев уже прошли курс лечения и выписаны из больниц, при этом о трех новых выздоровевших стало известно 5 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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