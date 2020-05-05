5 Май 2020 2020-05-05T09:00:02+03:00

Четвертый человек с коронавирусом скончался в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Еще один кузбассовец, у которого выявили коронавирус, скончался в стационаре города Новокузнецка. Об этом стало известно утром 5 мая.

По данным оперативного штаба, в Кузбассе увеличилось число умерших пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус.

- Один пациент, лечившийся от коронавирусной инфекции, скончался. Это мужчина в возрасте 61 года, - сообщает оперативный штаб. - У пациента произошел инсульт. Он проживал в городе Калтан.

В общей сложности в Кузбассе скончались четыре пациента, у которых выявили коронавирус. Двое из них - жители Краснобродского, один – новокузнечанин и один житель Калтана. Все они - люди в возрасте, имели сопутствующие хронические заболевания.

С момента выявления первого случая коронавируса в Кузбассе зарегистрировано 180 случаев заболевания. При этом о 14 новых заболевших стало известно утром 5 мая. На настоящий момент 151 человек проходит лечение в стационарах региона. 25 кузбассовцев уже прошли курс лечения и выписаны из больниц, при этом о трех новых выздоровевших стало известно 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU