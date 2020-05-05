Вор угнал велосипед с лестничной площадки новокузнецкой многоэтажки

5 Май 2020 2020-05-05T09:21:02+03:00

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Тросовый замок, которым хозяин пристегнул велосипед в подъезде, не остановил веловора. Двухколесный транспорт был украден.

28-летний житель Заводского района города Новокузнецка оставил свой велосипед на лестничной площадке многоквартирного дома. Для того, чтобы уберечь двухколесных транспорт от возможных похитителей, мужчина пристегнул его тросовым замком. Он был уверен: это – надежное средство от угона. Увы, новокузнечанин ошибся. В очередной раз выйдя на лестничную клетку, он обнаружил, что велосипед пропал. Тогда горожанин обратился за помощью в полицию.

- Сумма ущерба составила 8 500 рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленника, повредившего тросовый замок и угнавшего двухколесный транспорт, стражам порядка удалось найти и задержать. Им оказался 22-летний нигде не работающий местный житель. Свою вину он признал, но все равно стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь сотрудники полиции напоминают владельцам велосипедов о том, что сохранность вашего двухколесного транспорта во многом зависит и от вас. Позаботьтесь о надежных велозамках, не оставляйте велосипеды без присмотра и старайтесь парковаться там, где есть камеры наблюдения. Кроме того, стоит запомнить особые приметы велосипеда, выбить на раме специальную метку и переписать серийный номер. В случае ЧП это поможет опознать именно ваш велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU