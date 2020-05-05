В Кемерове мошенники лишили пенсионерку 1,3 миллиона рублей

5 Май 2020 2020-05-05T11:11:12+03:00

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В Кемерове 81-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники похитили у нее 1,3 миллиона рублей.

О произошедшем полицейским рассказала сама горожанка. Как выяснилось, ей позвонил незнакомец и сообщил, что женщине полагается 2 миллиона рублей за приобретенные ранее якобы некачественные БАДы. Для этого пенсионерка должна была оплатить ячейку, в которой хранился сертификат на положенную ей сумму. Не заподозрив подвоха, пенсионерка перевела на указанные счета 450 тысяч рублей.

Вскоре вновь раздался телефонный звонок. Собеседник сообщил пенсионерке, что на нее оформлен еще один сертификат, для получения которого нужно оплатить налоговую пошлину, открытие специального счета, а также доставку курьером. Женщина поверила и перевела злоумышленникам еще 840 тысяч рублей. Когда через две недели кемеровчанка не дождалась положенной компенсации, то обратилась в полицию.

Сейчас подозреваемые в совершении преступления устанавливаются, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU