5 Май 2020 2020-05-05T11:48:45+03:00

В Кузбассе вышел первый эпизод видеодневника о борьбе с коронавирусом. ФОТО: кадр видео пресс-службы АПК

О том, как идет борьба с коронавирусом, рассказывает губернатор Сергей Цивилев [видео]

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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе остается напряженной: почти каждый день в регионе выявляют новые случаи заболевания, выздоровления и даже смерти. О том, что стоит за цифрами сводок, Сергей Цивилев рассказал в первом эпизоде видеодневника.

Ролик длиной в 12 минут губернатор Кузбасса разместил на странице YouTube. И первый эпизод видеодневника посвящен самой актуальной на сегодняшний день проблеме - ситуации с коронавирусом.

- Многое из того, что есть в ролике, до этого оставалось за кадром. О героизме врачей, подготовке коек и аппаратов ИВЛ, о непростых решениях, сложностях при возвращении кузбассовцев домой - в этом выпуске, - такую аннотацию к ролику оставил губернатор.

В Кузбассе вышел первый эпизод видеодневника о борьбе с коронавирусом.Видео: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Напомним, на утро 5 мая в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии в регионе заболели 180 человек. 25 из них уже вылечились и покинули стены больниц, а 151 человек продолжает находиться в инфекционных отделениях медучреждений Кузбасса. Кроме того, есть и печальная статистика: четыре кузбассовца, у которых диагностировали коронавирус, скончались. О последнем случае стало известно 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU