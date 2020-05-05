5 Май 2020 2020-05-05T11:50:51+03:00

В среду в Кузбассе потеплеет до +17 Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 6 мая, в Кузбассе. По-прежнему сохранится прохлада, однако в отдельных районах потеплеет до +17 градусов.

В ночь на среду по региону прогнозируется -3…+2 градуса. Днем воздух прогреется до +7… +12 градусов, а в отдельных районах до +17. Будет дуть западный ветер с переходом на южный со скоростью 4-9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 14 метров. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, днем небольшие, местами умеренные дожди. Утром местами туманы.

В Кемерове в среду ночью столбики термометров покажут -1… +1 градус. Днем, согласно прогнозу, будет +10… +12. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.

Также синоптики предупреждают, что 6-8 мая в Новокузнецком районе сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5-го класса горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU