У 33 процентов кузбассовцев коронавирус протекает бессимптомно

5 Май 2020 2020-05-05T13:22:13+03:00

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На утро 5 мая коронавирус в Кузбассе диагностирован у 180 человек. В какой форме протекает заболевание, рассказали в областном межведомственном штабе.

Как оказалось, у половины пациентов, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными, заболевание протекает с такими же симптомами, как при ОРВИ. Внебольничная пневмония зафиксирована у 17 процентов заболевших в Кузбассе.

У 33 процентов кузбассовцев коронавирсу протекает бессимптомно. ФОТО: оперативный штаб

А вот у 33 процентов кузбассовцев, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, заболевание протекает бессимптомно. И выявить его можно лишь благодаря лабораторным исследованиям.

Напомним, на утро 5 мая в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента начала эпидемии в регионе скончались пять человек с этим диагнозом. Все они - люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания. У двоих из них имелись серьезные хронические болезни, у третьего пациента развилась внебольничная пневмония, а у четвертого случился инсульт.

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ИСТОЧНИК KP.RU