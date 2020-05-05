У 33 процентов кузбассовцев коронавирус протекает бессимптомно
На утро 5 мая коронавирус в Кузбассе диагностирован у 180 человек. В какой форме протекает заболевание, рассказали в областном межведомственном штабе.
Как оказалось, у половины пациентов, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными, заболевание протекает с такими же симптомами, как при ОРВИ. Внебольничная пневмония зафиксирована у 17 процентов заболевших в Кузбассе.
У 33 процентов кузбассовцев коронавирсу протекает бессимптомно. ФОТО: оперативный штаб
А вот у 33 процентов кузбассовцев, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, заболевание протекает бессимптомно. И выявить его можно лишь благодаря лабораторным исследованиям.
Напомним, на утро 5 мая в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента начала эпидемии в регионе скончались пять человек с этим диагнозом. Все они - люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания. У двоих из них имелись серьезные хронические болезни, у третьего пациента развилась внебольничная пневмония, а у четвертого случился инсульт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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