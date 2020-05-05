2020-05-05T13:25:21+03:00
Общество

Почти на всех реках Кузбасса снижается уровень воды

Вторая волна паводка в регионе проходит в штатном режиме
Мария КОЛОСОВА
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Почти на всех реках Кузбасса снижается уровень водыПочти на всех реках Кузбасса снижается уровень водыФото: Георгий ШИШКИН
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В Кузбассе вторая волна паводка проходит в штатном режиме. Практически на всех реках наблюдается снижение уровня воды.

Как сообщает областной департамент по ЧС, спокойной обстановке способствует похолодание, препятствующее одномоментному массовому снеготаянию в горах.

Сейчас почти на всех реках снижается уровень воды, максимальный отмечен в Мариинске на Кие - минус 67 сантиметров, до опасной отметки здесь остается 123 сантиметра.

В целом до максимальных отметок сейчас 110-514 сантиметров. Меньше всего до неблагоприятного уровня на Томи в Кемерове, больше остальных - на Кондоме в одноименном поселке в Таштагольском районе.

В Крапивинском на Томи за сутки уровень воды снизился на 89 сантиметров, до опасного уровня остался 161 сантиметр. Напротив, в селе Поломошное Яшкинского района уровень на Томи поднялся на 27 сантиметров, до опасных отметок осталось 182 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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