Устюжанина из Прокопьевска вторую неделю разыскивают в Кузбассе

5 Май 2020 2020-05-05T13:28:30+03:00

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Вот уже вторую неделю в Кузбассе идет поиск 37-летнего жителя Прокопьевска. В последний раз его видели 26 апреля.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 37-летнего Германа Устюжанина, жителя города Прокопьевска. В последний раз мужчину видели 26 апреля, и с тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в синюю куртку, синее трико, черные кроссовки с белыми полосками, серую кепку и черную футболку с красно-белым рисунком.

Если вам известно местонахождение Германа Устюжанина или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU