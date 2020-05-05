Выпускные вечера в кузбасских школах перенесены из-за коронавируса
В Кузбассе перенесены выпускные вечера в школах из-за коронавируса. Они пройдут в традиционном формате, но не раньше августа.
В школах на вторую половину лета перенесли выпускные, а вот ЕГЭ, как и планировалось, пройдет с 8 июня по 11 июля.
- Для всех одиннадцатиклассников выпускной вечер - это большое событие. В Кузбассе выпускные состоятся в традиционном формате, без всяких удаленных режимов, но не раньше августа, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
В свою очередь,замгубернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова уточнила, что точные сроки проведения выпускных балов будут известны после того, как министерство образования и науки РФ утвердит график экзаменов.
Как и ранее, выпускники из малообеспеченных семей смогут получить пособие в размере 10 тысяч рублей за каждого одиннадцатиклассника. Ежегодно такая мера поддержки оказывается около 1,5 тысячи выпускников.
Что же касается экзаменов, то уже определены резервные сроки написания итоговых сочинений - 84 выпускника сдадут их 25 мая. 18 мая будет организовано дистанционное собеседование для 320 девятиклассников Кузбасса. Первые экзамены по географии, литературе и информатике в форме ЕГЭ планируется провести 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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