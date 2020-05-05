В Кузбассе конкурс красоты пройдет несмотря на коронавирус

5 Май 2020 2020-05-05T14:42:31+03:00

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В Кузбассе объявлен конкурс красоты среди девушек тюркской народности. Правда пока можно принять участие только в заочном этапе.

В рамках Всекузбасского конкурса красоты и таланта «Этно Краса – Тюркская жемчужина-2020» за победу поборются девушки в возрасте от 17 до 25 лет, представляющие тюркские народы, проживающие в Кузбассе.

Заявки на участие принимаются с 4 по 22 мая. Их можно подать по электронной почте Cnk_nk@mail.ru, положение и правила оформления заявки появятся на сайте (http://mincult-kuzbass.ru/) Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Обязательным условием участия в конкурсе является владение языком своих предков, умение представить национальный костюм, знание основ тюркского танца и культуры. Состязания пройдут в два этапа.

Первый этап в заочной форме пройдет с 25 мая по 10 июня по номинациям: «Наследие предков», «Хранительница очага», «Этнические мотивы», «Этно творчество». Финалисток определят по итогам онлайн-голосования. С 25 мая все материалы по участницам будут доступны к просмотру в режиме онлайн.

Второй этап пройдет в Новокузнецке. Предполагается, что будет организован танцевальный конкурс и дефиле в традиционном национальном костюме. Дата проведения очного этапа будет объявлена позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU