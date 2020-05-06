Тесты на коронавирус: кто в Кузбассе должен проходить их обязательно
В оперативном штабе области рассказали, кто из жителей Кузбасса должен в обязательном порядке проходить тесты на коронавирус. Данные категории есть и среди граждан, и среди медиков.
Так, обязательному исследованию подлежат люди:
-вернувшиеся в Россию с признаками респираторных заболеваний;
-контактировавшие с больными коронавирусом;
-больные ОРВИ старше 65 лет;
-медицинские работники, имеющие риск инфицирования COVID-19 (1 раз в неделю, с признаками ОРВИ - немедленно);
-находящиеся в местах постоянного пребывания, персонал таких учреждений (с признаками ОРВИ - немедленно).
Также обязательным тестам подлежат следующие медработники:
-скорая медицинская помощь и участковая сеть;
-отделения и стационары для лечения пневмонии;
-инфекционные отделения и стационары для больных COVID-19;
-учреждения соцзащиты;
-медицинские учреждения с «вахтовым» методом работы (паллиативная, псхиатрическая помощь).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»