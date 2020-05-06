6 Май 2020 2020-05-06T03:10:27+03:00

Тесты на коронавирус: кто в Кузбассе должен проходить их обязательно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В оперативном штабе области рассказали, кто из жителей Кузбасса должен в обязательном порядке проходить тесты на коронавирус. Данные категории есть и среди граждан, и среди медиков.

Так, обязательному исследованию подлежат люди:

-вернувшиеся в Россию с признаками респираторных заболеваний;

-контактировавшие с больными коронавирусом;

-больные ОРВИ старше 65 лет;

-медицинские работники, имеющие риск инфицирования COVID-19 (1 раз в неделю, с признаками ОРВИ - немедленно);

-находящиеся в местах постоянного пребывания, персонал таких учреждений (с признаками ОРВИ - немедленно).

Также обязательным тестам подлежат следующие медработники:

-скорая медицинская помощь и участковая сеть;

-отделения и стационары для лечения пневмонии;

-инфекционные отделения и стационары для больных COVID-19;

-учреждения соцзащиты;

-медицинские учреждения с «вахтовым» методом работы (паллиативная, псхиатрическая помощь).

ИСТОЧНИК KP.RU