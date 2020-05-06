6 Май 2020 2020-05-06T04:08:49+03:00

В Кемерове на входе в больницу поставили тепловизор для контроля за пациентами. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

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В Кемеровской областной больнице имени Беляева на входах поставили тепловизоры. Они должны выявлять людей с повышенной температурой как потенциальных больных коронавирусом.

Специалисты отмечают, что высокая температура тела – один из основных симптомов развития коронавирусной инфекции. И обнаружить ее – значит, заметит болезнь на ранних стадиях. Теперь за контроль в медучреждении будут отвечать и тепловизоры. С расстояния пяти метров датчики замечают человека с повышенной температурой, обозначив «горячие» участки тела красно-желтым пятном.

-Организовано реально бесконтактное измерение температуры тела как пациентов, так и сотрудников. При помощи тепловизора, мы можем, не приближаясь к человеку, провести дистанционное измерения. Также на входе установлены логтевые диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, что также повышает уровень санитарно-эпидемиологической безопасности для входящих в клинику, - подчеркивает заведующая эпидемиологическим отделом облбольницы Светлана Кузьменко.

Точность измерения температуры у новых приборов гораздо выше, чем у обычных бесконтактных термометров, всего 0,5 градуса. И заметить человека с температурой они могут даже в большом потоке людей.

ИСТОЧНИК KP.RU