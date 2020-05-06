МЧС предупреждает кузбассовцев о высокой пожароопасности в области

6 Май 2020 2020-05-06T06:59:54+03:00

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МЧС Кузбасса предупреждает жителей области о высокой пожароопасности. Сложнее всего ситуация складывается в Новокузнецком районе.

По прогнозам синоптиков, с 6 по 8 мая на территории региона сохраняется пожароопасность 1-го и 2-го классов. А на территории Новокузнецкого района - чрезвычайная пожароопасность 5-го класса горимости.

- Уважаемые кузбассовцы! Действует особый противопожарный режим. Разжигать костры и сжигать траву запрещено, - сообщили в ведомстве. - Будьте осторожны.

Напомним, что в среду, 6 мая, по области ожидается +7… +12 градусов, а в отдельных районах до +17. Будет дуть западный ветер с переходом на южный со скоростью 4-9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 14 метров. Жителей ждет переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, днем небольшие, местами умеренные дожди. Утром местами туманы.

ИСТОЧНИК KP.RU