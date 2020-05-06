2020-05-06T07:03:11+03:00
Происшествия

Неадекватный кузбассовец разгромил больницу и грозил убить полицейского

Вместо колонии его отправили в психиатрическую больницу
Екатерина РОМАНОВА
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Неадекватный кузбассовец разгромил больницу и грозил убить полицейскогоНеадекватный кузбассовец разгромил больницу и грозил убить полицейскогоФото: Екатерина РОМАНОВА
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Одному из жителей Мариинска предстоит пройти лечение в психиатрической больнице. Такое решение принял суд после того, как он устроил погром в обычной больнице и попытался убить сотрудника полиции.

В декабре 2019 года врачи мариинской станции скорой помощи сами попросили о помощи. Один из пациентов нуждался в госпитализации, но, будучи нетрезвым, вел себя агрессивно. Как и положено в таких случаях, полицейский помог доставить пациента в больницу, однако тот стал вести себя еще более агрессивно. В санпропускнике он пнул по столу так, что на нем упали мониторы. Потом мариинец побежал по коридору первого этажа, пиная и ломая все на своем пути. Он разбил стекло одной из дверей, схватил самый крупный осколок и стал угрожать полицейскому, который пытался его остановить. К счастью, стражу порядка удалось обезвредить неадекватного гражданина.

- Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством и по своему психическому состоянию представляет общественную опасность, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

От уголовной ответственности жителя Мариинска освободили, так как в момент совершения преступления он был в невменяемом состоянии. Но ближайшее время мужчина все-таки будет лишен свободы: ему предстоит пройти лечение в Мариинской городской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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