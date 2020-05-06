6 Май 2020 2020-05-06T08:17:25+03:00

97 человек эвакуировались из гипермаркета в Кемерове из-за пожара Фото: Екатерина РОМАНОВА

Среди эвакуированных были как посетители, так и персонал гипермаркета

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Обычный поход в магазин завершился для сотни кемеровчан спасательной операцией. Во время рабочего дня в гипермаркете «Лента» начался пожар.

Вечером 5 мая, около 20.00, на пульт диспетчера поступил тревожный сигнал из крупного гипермаркета на Ленинградском проспекте. На место тут же выдвинулись пожарные, чтобы оперативно справиться с возгоранием.

- На момент прибытия первого подразделения внешние признаки горения отсутствовали. Персонал магазина сумел самостоятельно справиться с возгоранием, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара в торговом зале обгорели матрас и мебель на общей площади два квадратных метра.

Одновременно с тем, как сотрудники гипермаркета при помощи огнетушителей боролись с возгоранием, из «Ленты» самостоятельно эвакуировались 97 человек - посетители гипермаркета и сотрудники. Сейчас специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства начала пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU