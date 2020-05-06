2020-05-06T07:56:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус обнаружили у врача-офтальмолога из Белова

В городе принимаются жесткие меры по предотвращению заболевания
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус обнаружили у врача-офтальмолога из БеловаКоронавирус обнаружили у врача-офтальмолога из БеловаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Белове выявлен новый случай заболевания коронавирусом. Как оказалось, заразившийся - врач-офтальмолог из Нового Городка.

О новом случае заболевания, который представляет опасность для нескольких сотен людей, сообщил глава города Белово Алексей Курносов. В своем видеообращении он отметил, что из-за нового выявленного случая COVID-19 в городе принимаются более жесткие меры безопасности..

- Круг общения врача - огромен. В опасности находятся сотни жителей поселка. На карантин отправлены все участники первого круга общения. В ближайшее время будет обработана поликлиника, временно ограничен прием у врачей: принимать будут только экстренных больных, - заявил Алексей Курносов.

Коронавирус обнаружили у врача-офтальмолога из Белова.Видео: страница мэра города Белово Алексея Курносова в соцсетях

Мэр города Белово также отметил, что проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках, а ограничительные меры безопасности вводятся для всех без исключения жителей. Алексей Курносов призвал горожан соблюдать самоизоляцию, пользоваться масками, дезинфицирующими средствами.

- Не надейтесь на русский авось, берите ситуацию под контроль. От каждого из нас зависит здоровье близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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