6 Май 2020 2020-05-06T07:56:32+03:00

Коронавирус обнаружили у врача-офтальмолога из Белова Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе принимаются жесткие меры по предотвращению заболевания

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В Белове выявлен новый случай заболевания коронавирусом. Как оказалось, заразившийся - врач-офтальмолог из Нового Городка.

О новом случае заболевания, который представляет опасность для нескольких сотен людей, сообщил глава города Белово Алексей Курносов. В своем видеообращении он отметил, что из-за нового выявленного случая COVID-19 в городе принимаются более жесткие меры безопасности..

- Круг общения врача - огромен. В опасности находятся сотни жителей поселка. На карантин отправлены все участники первого круга общения. В ближайшее время будет обработана поликлиника, временно ограничен прием у врачей: принимать будут только экстренных больных, - заявил Алексей Курносов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/777197" frameborder="0"></iframe> Коронавирус обнаружили у врача-офтальмолога из Белова.Видео: страница мэра города Белово Алексея Курносова в соцсетях

Мэр города Белово также отметил, что проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках, а ограничительные меры безопасности вводятся для всех без исключения жителей. Алексей Курносов призвал горожан соблюдать самоизоляцию, пользоваться масками, дезинфицирующими средствами.

- Не надейтесь на русский авось, берите ситуацию под контроль. От каждого из нас зависит здоровье близких.

ИСТОЧНИК KP.RU