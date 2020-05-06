2020-05-06T08:02:54+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом

Число заболевших достигло 198 человек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
За сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусомЗа сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Число кузбассовцев, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, увеличилось за минувшие сутки. На утро 6 мая в Кузбассе - 198 человек с коронавирусом.

О том, что на утро 6 мая в регионе выявлено еще 18 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб области. Всего за сутки количество заболевших достигло 198 человек. Из них в инфекционных больницах находятся 168 человек - все они изолированы и получают необходимую помощь.

Кроме того, на самоизоляции, в обсерваторах и стационарах находятся еще 9503 человека. У каждого из них имеется предписание о необходимости соблюдать самоизоляцию, так как эти граждане контактировали с уже заболевшими коронавирусом кузбассовцами или же прибыли из других регионов или из-за рубежа.

Отметим также, что на утро 6 мая с момента выявления первого заболевшего от коронавируса вылечились 26 человек. После того как миновала угроза их жизни, а анализы показали отсутствие страшного заболевания, всех их выписали из больниц. О последнем случае выздоровления стало известно 6 мая.

Однако есть и печальная статистика: с момента выявления первого случая коронавируса врачи не смогли помочь четверым кузбассовцам. У каждого из них был обнаружен коронавирус, однако скончались они от пневмонии или инсульта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускные вечера в кузбасских школах перенесены из-за коронавируса

В Кузбассе перенесены выпускные вечера в школах из-за коронавируса. Они пройдут в традиционном формате, но не раньше августа. (подробности)

У 33 процентов кузбассовцев коронавирус протекает бессимптомно

Как оказалось, у половины пациентов, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными, заболевание протекает с такими же симптомами, как при ОРВИ. (подробности)

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 11 мая

В понедельник, 4 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с официальным обращением к жителям области. Оно касалось ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. (подробности)

В Кузбассе конкурс красоты пройдет несмотря на коронавирус

В Кузбассе объявлен конкурс красоты среди девушек тюркской народности. Правда, пока можно принять участие только в заочном этапе. (подробности)

В Кузбассе вышел первый эпизод видеодневника о борьбе с коронавирусом

Ролик длиной в 12 минут губернатор Кузбасса разместил на странице YouTube. И первый эпизод видеодневника посвящен самой актуальной на сегодняшний день проблеме - ситуации с коронавирусом. (подробности)

В каких городах зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

Стало известно, в каких городах Кузбасса выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Так, на утро 5 мая известно о 14 новых случаях, большая часть которых - в одном городе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредиты Россельхозбанка можно получить онлайн в режиме реального времени
В каких кузбасских городах выявлены новые случаи заболевания
РСХБ запускает цифровые кредитные карты Visa и Mastercard для новых клиентов
За сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом
Коронавирус обнаружили у врача-офтальмолога из Белова
97 человек эвакуировались из гипермаркета в Кемерове из-за пожара
Неадекватный кузбассовец разгромил больницу и грозил убить полицейского
МЧС предупреждает кузбассовцев о высокой пожароопасности в области
В Кемерове на входе в больницу поставили тепловизор для контроля за пациентами
Тесты на коронавирус: кто в Кузбассе должен проходить их обязательно
В Кузбассе конкурс красоты пройдет несмотря на коронавирус
Выпускные вечера в кузбасских школах перенесены из-за коронавируса
Устюжанина из Прокопьевска вторую неделю разыскивают в Кузбассе
Почти на всех реках Кузбасса снижается уровень воды
У 33 процентов кузбассовцев коронавирус протекает бессимптомно
В среду в Кузбассе потеплеет до +17
В Кузбассе вышел первый эпизод видеодневника о борьбе с коронавирусом
В Кемерове мошенники лишили пенсионерку 1,3 миллиона рублей
Из-за пациентов с коронавирусом в Новокузнецке закрыли часть кардиодиспансера
Вор угнал велосипед с лестничной площадки новокузнецкой многоэтажки
Четвертый человек с коронавирусом скончался в Кузбассе