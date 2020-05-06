За сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T08:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Число кузбассовцев, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, увеличилось за минувшие сутки. На утро 6 мая в Кузбассе - 198 человек с коронавирусом.

О том, что на утро 6 мая в регионе выявлено еще 18 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб области. Всего за сутки количество заболевших достигло 198 человек. Из них в инфекционных больницах находятся 168 человек - все они изолированы и получают необходимую помощь.

Кроме того, на самоизоляции, в обсерваторах и стационарах находятся еще 9503 человека. У каждого из них имеется предписание о необходимости соблюдать самоизоляцию, так как эти граждане контактировали с уже заболевшими коронавирусом кузбассовцами или же прибыли из других регионов или из-за рубежа.

Отметим также, что на утро 6 мая с момента выявления первого заболевшего от коронавируса вылечились 26 человек. После того как миновала угроза их жизни, а анализы показали отсутствие страшного заболевания, всех их выписали из больниц. О последнем случае выздоровления стало известно 6 мая.

Однако есть и печальная статистика: с момента выявления первого случая коронавируса врачи не смогли помочь четверым кузбассовцам. У каждого из них был обнаружен коронавирус, однако скончались они от пневмонии или инсульта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускные вечера в кузбасских школах перенесены из-за коронавируса

В Кузбассе перенесены выпускные вечера в школах из-за коронавируса. Они пройдут в традиционном формате, но не раньше августа. (подробности)

У 33 процентов кузбассовцев коронавирус протекает бессимптомно

Как оказалось, у половины пациентов, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными, заболевание протекает с такими же симптомами, как при ОРВИ. (подробности)

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 11 мая

В понедельник, 4 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с официальным обращением к жителям области. Оно касалось ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. (подробности)

В Кузбассе конкурс красоты пройдет несмотря на коронавирус

В Кузбассе объявлен конкурс красоты среди девушек тюркской народности. Правда, пока можно принять участие только в заочном этапе. (подробности)

В Кузбассе вышел первый эпизод видеодневника о борьбе с коронавирусом

Ролик длиной в 12 минут губернатор Кузбасса разместил на странице YouTube. И первый эпизод видеодневника посвящен самой актуальной на сегодняшний день проблеме - ситуации с коронавирусом. (подробности)

В каких городах зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

Стало известно, в каких городах Кузбасса выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Так, на утро 5 мая известно о 14 новых случаях, большая часть которых - в одном городе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU