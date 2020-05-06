РСХБ запускает цифровые кредитные карты Visa и Mastercard для новых клиентов

6 Май 2020 2020-05-06T07:39:39+03:00

Такая карта создается в цифровом виде в режиме онлайн через Мобильный банк, в защищенном приложении, и используется с помощью мобильного устройства

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В ближайшее время в РСХБ станет доступно использование кредитной цифровой карты для новых клиентов. Такая карта создается в цифровом виде в режиме онлайн через Мобильный банк, в защищенном приложении, и используется с помощью мобильного устройства.

Сервис создания цифровой карты онлайн до получения карты на материальном носителе доступен для карт Visa и Mastercard в платежных приложениях Apple pay, Google pay и Samsung pay. Цифровая карта не имеет ограничений: ею можно расплачиваться в обычных магазинах и осуществлять операции в банкоматах, оснащенных ридерами бесконтактных карт.

«Уже сейчас клиенты РСХБ могут начать пользоваться дебетовой цифровой картой или кредитной картой, открытой к действующему счету. Вскоре такой сервис будет предоставлен и при открытии кредитных карт для новых клиентов. В планах на 2020 год – дальнейшее развитие мобильных платежных сервисов как в части подключения новых поставщиков услуг и платежных систем, так и расширения функциональности», — подчеркнула руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

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