2020-05-06T08:15:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких кузбасских городах выявлены новые случаи заболевания

Данные оперативного штаба на 6 мая
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В каких кузбасских городах выявлены новые случаи заболеванияВ каких кузбасских городах выявлены новые случаи заболеванияФото: Иван МАКЕЕВ
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Всего за сутки в Кузбассе на 18 человек увеличилось число заболевших коронавирусом. При этом 12 их них являются жителями одного и того же города.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Врачи диагностировали COVID-19 у 12 новокузнечан. Двое заболевших - жители Калтана. По одному человеку с подтвержденным коронавирусом в Белове, Кемерове, Анжеро-Судженске и Новокузнецком районе.

Таким образом, Новокузнецк вновь оказался в антилидерах по числу зараженных: на сегодняшний день здесь зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом. В Кемерове - 33 заболевших, в Краснобродском - 30, в Анжеро-Судженске - 17 человек с диагностированным COVID-19, а в Прокопьевске - семь человек. В остальных городах и районах от одного до четырех заболевших. А новый случай заболевания в Белове вызвал тревогу у горожан: здесь коронавирус диагностировали у врача-офтальмолога.

Также отметим, что на утро 6 мая увеличилось число выздоровевших: из больницы выписан житель Ленинска-Кузнецкого, у которого ранее диагностировали коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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