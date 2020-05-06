2020-05-06T08:55:13+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Кредиты Россельхозбанка можно получить онлайн в режиме реального времени

РСХБ запустил новый сервис для клиентов - физических лиц, позволяющий заключить кредитный договор и получить потребительский кредит, не выходя из дома
Яков КРЫМСКИЙ
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Оформить кредит клиенты смогут, заполнив заявку в Интернет-банке или мобильном приложении и дождавшись сообщения об одобрении. Услуга доступна также клиентам, ранее подававшим заявку в офисе Банка и получившим положительное решение о выдаче кредита. Денежные средства будут зачислены на счет в течение одного рабочего дня.

После одобрения нужно подтвердить свое согласие на оформление кредита в Интернет-банке или мобильном приложении, ознакомиться с пакетом документов по кредитной сделке и подтвердить заключение договора SMS-паролем.

Сумма кредита для дистанционного получения составляет от 30 тысяч рублей. Сроки — от 6 до 84 месяцев, а процентная ставка — от 8,5 процента годовых.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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