2020-05-06T09:45:48+03:00
Общество

Кузбассовцы поблагодарят за Победу гигантскими словами из деревьев

Один из геоглифов появится в Тяжинском муниципальном округе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовцы поблагодарят за Победу гигантскими словами из деревьевКузбассовцы поблагодарят за Победу гигантскими словами из деревьевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В преддверии Дня Победы в Кузбассе появятся геоглифы - надписи, которые можно будет увидеть только с высоты. Создание одного из них запланировано на 7 мая.

Огромная надпись «Спасибо за Победу» в скором времени появится неподалеку от села Преображенка Тяжинского муниципального округа. Здесь по специальной схеме высадят хвойные деревья, которые образуют слова благодарности. Надпись будет действительно масштабной: 50х100 метров, и увидеть ее можно будет только с высоты. Созданием же надписи уже 7 мая займутся работники департамента лесного комплекса Кузбасса, администрации, Тяжинского лесничества, участники движения «Волонтеры Победы», а также работники КФХ «Кудринский» и созданного на его базе Военно-патриотического клуба имени Героя Советского Союза Георгия Мосолова.

- Участники будут одеты в военную форму солдат Великой Отечественной войны, для подвозки саженцев применят военную технику того времени, по завершении мероприятия состоится салют, - сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства.

Но если надпись, в которую сложатся деревья, будет огромной, то число участников будет очень ограниченным - из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе. При этом все требования о социальном дистанцировании и мерах профилактики коронавирусной инфекции будут соблюдены.

Предполагается, что второй геоглиф - надпись «75 лет Победы» - расположится в Гурьевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заморозки до -4 и грозы идут в Кузбасс
Мужчину с ножом в глазу спасали врачи из Кемерова
129 нарушений в санобработке подъездов выявили в Кузбассе
Женщины-пенсионеры в 3 раза чаще берут кредиты, чем мужчины-пенсионеры
В День Победы кузбассовцам разрешили возложить цветы к мемориалам
Кузбассовцы поблагодарят за Победу гигантскими словами из деревьев
Кредиты Россельхозбанка можно получить онлайн в режиме реального времени
В каких кузбасских городах выявлены новые случаи заболевания
РСХБ запускает цифровые кредитные карты Visa и Mastercard для новых клиентов
За сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом
Коронавирус обнаружили у врача-офтальмолога из Белова
97 человек эвакуировались из гипермаркета в Кемерове из-за пожара
Неадекватный кузбассовец разгромил больницу и грозил убить полицейского
МЧС предупреждает кузбассовцев о высокой пожароопасности в области
В Кемерове на входе в больницу поставили тепловизор для контроля за пациентами
Тесты на коронавирус: кто в Кузбассе должен проходить их обязательно
В Кузбассе конкурс красоты пройдет несмотря на коронавирус
Выпускные вечера в кузбасских школах перенесены из-за коронавируса
Устюжанина из Прокопьевска вторую неделю разыскивают в Кузбассе
Почти на всех реках Кузбасса снижается уровень воды
У 33 процентов кузбассовцев коронавирус протекает бессимптомно
В среду в Кузбассе потеплеет до +17
В Кузбассе вышел первый эпизод видеодневника о борьбе с коронавирусом
В Кемерове мошенники лишили пенсионерку 1,3 миллиона рублей
Из-за пациентов с коронавирусом в Новокузнецке закрыли часть кардиодиспансера
Вор угнал велосипед с лестничной площадки новокузнецкой многоэтажки
Четвертый человек с коронавирусом скончался в Кузбассе