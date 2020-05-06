Кузбассовцы поблагодарят за Победу гигантскими словами из деревьев

6 Май 2020 2020-05-06T09:45:48+03:00

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В преддверии Дня Победы в Кузбассе появятся геоглифы - надписи, которые можно будет увидеть только с высоты. Создание одного из них запланировано на 7 мая.

Огромная надпись «Спасибо за Победу» в скором времени появится неподалеку от села Преображенка Тяжинского муниципального округа. Здесь по специальной схеме высадят хвойные деревья, которые образуют слова благодарности. Надпись будет действительно масштабной: 50х100 метров, и увидеть ее можно будет только с высоты. Созданием же надписи уже 7 мая займутся работники департамента лесного комплекса Кузбасса, администрации, Тяжинского лесничества, участники движения «Волонтеры Победы», а также работники КФХ «Кудринский» и созданного на его базе Военно-патриотического клуба имени Героя Советского Союза Георгия Мосолова.

- Участники будут одеты в военную форму солдат Великой Отечественной войны, для подвозки саженцев применят военную технику того времени, по завершении мероприятия состоится салют, - сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства.

Но если надпись, в которую сложатся деревья, будет огромной, то число участников будет очень ограниченным - из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе. При этом все требования о социальном дистанцировании и мерах профилактики коронавирусной инфекции будут соблюдены.

Предполагается, что второй геоглиф - надпись «75 лет Победы» - расположится в Гурьевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU