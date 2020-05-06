6 Май 2020 2020-05-06T10:19:13+03:00

В День Победы кузбассовцам разрешили возложить цветы к мемориалам Фото: Екатерина РОМАНОВА

Однако соблюдать дистанцию и надеть маску все же придется

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Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе отменены традиционные парад Победы и шествие «Бессмертного полка». А вот возложить цветы к Вечному огню и другим мемориалам можно.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев издал распоряжение, согласно которому в День Победы кузбассовцы смогут возложить цветы к Вечному огню и мемориалам воинам и жертвам Великой Отечественной войны.

«В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов допускается возложение гражданами цветов к памятникам (иным местам памяти) с соблюдением требований социального дистанцирования - 1,5 метра», - говорится в распоряжении, подписанном губернатором Кузбасса.

Напомним, что в 2020 году празднование Дня Победы пройдет в непривычном формате. Так, жителей региона призывают оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Вместо парада и шествия «Бессмертного полка» кузбассовцам предлагают принять участие в многочисленных акциях - «Сад Победы», «Окна Победы», а 9 Мая жителей региона приглашают всем вместе исполнить песню «День Победы» - не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU