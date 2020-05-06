2020-05-06T10:33:32+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Женщины-пенсионеры в 3 раза чаще берут кредиты, чем мужчины-пенсионеры

Эксперты РСХБ также проанализировали, какие продукты наиболее востребованы у клиентов пенсионного возраста
Яков КРЫМСКИЙ
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Аналитики Россельхозбанка изучили данные кредитного портфеля Банка за I квартал 2020 года в части клиентской активности людей пожилого возраста и составили «портрет» заемщика-пенсионера.

Средний возраст заемщиков – 66 лет. Более половины всех заявок (71 процент) приходится на семейные пары. На долю незамужних женщин и неженатых мужчин приходится 16 процентов заявок. Остальные 13 процентов заёмщиков - люди в разводе. Более 76 процентов обратившихся в Банк за кредитом – женщины, 24 процента - мужчины. У мужчин отмечена чуть большая средняя сумма кредита (243 тысяч рублей), чем у женщин (234 тысяч рублей).

Эксперты РСХБ также проанализировали, какие продукты наиболее востребованы у клиентов пенсионного возраста. Наибольшим спросом у пенсионеров пользуется кредит наличными – 63 процента от общего количества поступивших в I вартале 2020 года заявок. На долю заявок на покупку недвижимости приходится 21 процент, на оформление кредитной карты – 16 процентов заявок.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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