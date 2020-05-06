129 нарушений в санобработке подъездов выявили в Кузбассе

6 Май 2020 2020-05-06T11:58:33+03:00

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Санитарная обработка подъездов, особенно актуальная сейчас, когда количество заболевших коронавирусом растет, проводилась даже в праздничные дни. Правда, не везде добросовестно.

Во время проверки, которую провели специалисты Госжилнадзора Кузбасса, оказалось, что не во всех многоквартирных домах санитарная обработка подъездов проводится без нарушений. Так, всего за пять дней специалисты проверили 870 домов и выявили 129 нарушений. Больше всего нарушений специалисты обнаружили в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком и Мысках. Всего же с 12 апреля специалисты Госжилинспекции проверили более восьми тысяч многоквартирных домов и выявили более двух тысяч нарушений.

- Дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах должны проводиться ежедневно с использованием специальных средств, выходные и праздничные дни не являются исключением. Актуальные графики должны находиться на информационных досках в подъездах, - подчеркнула начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.

Напомним, согласно распоряжению губернатора Сергея Цивилева обслуживающие организации обязаны проводить дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов не реже одного раза в день. Сюда входят лестничные марши подъездов, перила, лифты, двери, почтовые ящики. Кроме того, к спортивным и детским площадкам, установленным во дворах, должен быть ограничен доступ. Если же граждане заметили нарушения со стороны управляющих компаний или ТСЖ, об этом можно сообщить в диспетчерскую службу или Госжилинспекцию Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU