2020-05-06T12:00:06+03:00
Общество

Мужчину с ножом в глазу спасали врачи из Кемерова

Врачам удалось сохранить пациенту глаз
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчину с ножом в глазу спасали врачи из Кемерова. ФОТО: пресс-служба ОКБМужчину с ножом в глазу спасали врачи из Кемерова. ФОТО: пресс-служба ОКБ
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Кузбассовец едва не лишился глаза из-за проникающего ножевого ранения. За жизнь и здоровье пациента боролись врачи Кемерова.

В областную клиническую больницу скорой медицинской помощи, что в Кемерове, доставили 27-летнего местного жителя. Мужчине была нужна операция: врачи диагностировали проникающее ранение орбиты с повреждением верхней стенки орбиты и с проникновением в полость черепа с наличием инородного тела. Проще говоря, в глазнице мужчины находился остаток лезвия ножа. Для того чтобы оказать помощь кемеровчанину, потребовалась слаженная работа нейрохирургов и офтальмологов. К счастью, все прошло хорошо.

- Одновременно над пациентом трудились и нейрохирурги, и офтальмологи. Операция прошла успешно, проникающее ранение глазного яблока ушито, глаз сохранен, - сообщает пресс-служба ОКБ.

Сейчас пока рано говорить о том, удалось ли сохранить зрение пациенту, так как травма была серьезной. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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