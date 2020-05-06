Заморозки до -4 и грозы идут в Кузбасс

6 Май 2020 2020-05-06T12:02:16+03:00

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В ближайшее время в Кузбассе будет нежарко: синоптики прогнозируют не только снижение температуры до -4 градусов, но и дожди с грозами.

По данным областного Гидрометцентра, в ночь на четверг, 7 мая, в Кузбассе ожидается похолодание до -4 градусов. Правда, так холодно будет лишь местами. Средняя же ночная температура воздуха будет держаться в пределах 1-6 градусов тепла. В отдельных районах возможны дымки и туманы, на территории области синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. При этом северо-западный ветер может достигать 14-19 метров в секунду при порывах.

В Кемерове ночью столбики термометров опустятся до +2… +4 градусов. Но уже днем воздух прогреется до +14… +16. Также сохранится переменная облачность, возможны кратковременные дожди и гроза.

На территории Кузбасса дневная температура составит +12… +17 градусов, а местами воздух прогреется до +22.

ИСТОЧНИК KP.RU