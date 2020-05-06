Кузбассовец прошел сквозь крышу и попал в руки полиции

6 Май 2020 2020-05-06T13:38:07+03:00

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Житель Междуреченска разработал хитрый план, как похитить из чухого гаража имущество. он даже прошел сквозь крышу ради достижения цели. но план дал сбой, и теперь мужчина ожидает решения суда.

Зимой 32-летний житель Междуреченска помогал своему 36-летнему приятелю сбросить снег с крыши гаража. В какой-то момент он заметил, что на крыше есть небольшое отверстие, забитое досками. Выждав время, злоумышленник, у которого, к слову, уже имелись проблемы с законом, решил воспользоваться этим отверстием как входом в гараж.

Мужчина проник внутрь гаража буквально сквозь крышу, а потом похитил металлические изделия и сварочный аппарат. Все это он сдал в пункт приема металла. В общей сложности сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. Однако долго наслаждаться свободой ему не пришлось: сотрудники полиции выяснили, что именно он причастен к преступлении. И задержали его.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следователем ОМВД России по городу Междуреченску возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU