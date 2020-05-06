Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых

6 Май 2020 2020-05-06T14:30:15+03:00

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Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России.

Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

- В сложившейся ситуации важно не только быстро внедрять государственные программы поддержки ипотечного кредитования и строительства, но и делать это максимально удобным и безопасным способом, - говорит заместитель Управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Екатерина Саяпина, - Мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки.

Сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья готовы приехать домой к клиенту для выпуска усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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