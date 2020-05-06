Новый руководитель отделения ПФР назначен в Кузбассе

6 Май 2020 2020-05-06T15:22:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделении Пенсионного фонда России по Кемеровской области произошли кадровые изменения. На смену Виктору Старикову, возглавлявшему отделение на протяжении 26 лет, пришел Вадим Трепаков.

Виктор Стариков руководил региональным отделением ПФР с 1994 года. Однако сейчас он вышел на заслуженный отдых, а пост руководителя отделения занял Вадим Трепаков.

Вадим Трепаков также немало лет работает в системе Пенсионного фонда – с 2001 года. В 2002 году он вступил в должность начальника отдела автоматизации,а с с 2009 года был начальником управления инфонрмационных технологий Отделения ПФР по Кемеровской области. С 2016 года он является заместителем руководителя Отделением.

- Окончил Кемеровский Технологический Промышленности по специальности автоматизация технологических процессов и производств в 1994 году и Кемеровский Государственный Университет по специальности финансы и кредит в 2009 году. Награжден Почетной грамотой ПФР, нагрудными знаками «Отличник ПФР», «Почетный работник ПФР» - сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР..

ИСТОЧНИК KP.RU