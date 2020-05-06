6 Май 2020 2020-05-06T19:04:48+03:00

Разметка против коронавируса появится на остановках в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Кузбассе пассажирам, которые ожидают общественный транспорт на остановке, теперь будет проще соблюдать социальное дистанцирование. Специально для этого на остановках появится разметка.

Областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции решил ввести в муниципалитетах еще одну меру против коронавируса. В ближайшее время на остановках общественного транспорта появится специальная разметка. Благодаря ей жители региона смогут соблюдать нормы социальной дистанции, даже ожидая транспорт.

- Сейчас разрабатываются варианты, например, что разметка будет состоять из ячеек 1,5х1,5 метра, - сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. - Также на остановках разместят информационные аншлаги с напоминанием кузбассовцам держаться подальше друг от друга

ИСТОЧНИК KP.RU