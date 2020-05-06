6 Май 2020 2020-05-06T19:09:31+03:00

Где и как кузбассовцы заражаются коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб рассказал, где и как чаще всего происходит заражение

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В оперативном межведомственном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Кузбассе рассказали, как и где чаще всего жители региона заражаются коронавирусом.

Как оказалось, на 6 мая 60 процентов кузбассовцев прежде, чем тесты выявили у них коронавирус, вступали в контакт с теми, кто уже заболел. 21 процент пациентов с коронавирусом прибыли из регионов и стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. А вот у 19 процентов тех, кто из-за опасного вируса оказался в инфекционных больницах, не удалось определить источник заболевания.

Напомним, на утро 6 мая в Кузбассе выявили 198 случаев заболевания коронавирусом. 26 пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы, четверо - скончались. Еще 9503 человека находятся на самоизоляции, в обсерваторах или больницах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU