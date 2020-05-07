Зеленоглазого мужчину разыскивают в Кузбассе

7 Май 2020 2020-05-07T03:14:55+03:00

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35-летнего жителя города Ленинск-Кузнецкий разыскивают в Кузбассе. Мучжина пропал еще 25 апреля.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 35-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого Александра Старикова. На данный момент известно, что 25 апреля он в последний раз выходил на связь. С того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза светло-зеленые.

В день исчезновения был одет в черную куртку, светлую кофту, синие джинсы и черные туфли.

Если вам известно местонахождение Александра Старикова с 25 апреля или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU