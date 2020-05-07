Менеджер кузбасского магазина не выдала продавцу маску и поплатилась за это

7 Май 2020 2020-05-07T04:24:10+03:00

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В одном из продуктовых магазинов Новокузнецка продавец работала без маски и перчаток. Как оказалось, их не выдала менеджер магазина.

Во время рейда сотрудники полиции города Новокузнецка обнаружили, что в одном из продуктовых магазинов Центрального района продавец обслуживает покупателей без перчаток и маски. Так как сейчас эти меры защиты необходимы для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Кузбассе, такое отношения к работе попросту преступно. Кроме того, на входе в магазин не оказалось и антисептического средства для посетителей.

Приобретением и выдачей масок и перчаток должна была заниматься менеджер магазина. Женщина уверяла, будто все средства защиты выданы работникам магазина, однако те не используют их. Но после проведенной проверки оказалось, что это не соответствует действительности.

- На менеджера магазина, которая является должностным лицом, был составлен административный протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Суд, рассмотрев собранные материалы, постановил привлечь нарушителя к ответственности и назначил в качестве наказания штраф в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU