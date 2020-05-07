В Кемерове отремонтируют рушащийся мост через Искитимку

7 Май 2020 2020-05-07T04:57:56+03:00

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Кемеровчане всерьез обеспокоены состоянием моста через Искитимку на проспекте Ленина. Фотоснимками, как выглядит он сейчас, горожане делятся в соцсетях.

Автодорожный мост по проспекту Ленина, как оказалось, находится далеко не в лучшем состояние. Внимание на это обратили горожане, сфотографировали серьезный дефект и выложили снимок в соцсети. Подписчики популярного паблика поделились своими опасениями насчет безопасности моста и отметили, что его нужно срочно ставить на капитальный ремонт. А еще лучше – построить новый.

В пресс-службе администрации города кемерове отметили, что знают не только о дефекте, но и о причинах, приведших к нему.

- На автодорожном мосту по пр. Ленина на правом берегу реки Искитимка имеются разрушения бетонного укрепления конуса в результате размыва сточными водами и весеннего паводка, - отметили в пресс-службе.

А также добавили, что в 2019 года подрядная организация ООО «Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений» провела обследование и дала заключение, что данный дефект не влияет на безопасную эксплуатацию мостового сооружения. Однако ремонт, в котором нуждается мост, проведут.

- Ремонт автодорожного моста по проспекту Ленина включен в программу по ремонту мостов и путепроводов на 2020 год, - сообщает пресс-служба администрации. - Программой предусмотрено выполнение работ по ремонту опор моста, в том числе по восстановлению бетонных укреплений конуса со стороны правого берега реки Искитимка.

ИСТОЧНИК KP.RU